В Харкові виявили наркодилерку: маскувала пакунки під камінці

За даними слідства, із середини грудня минулого року харків’янка, діючи за попередньою змовою, вирішила збувати наркотичні засоби.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Жінка замовила канабіс, розфасувала його по зіп-пакетах, замаскувавши під каміння, та в подальшому розкладала ці згортки по місту.

Інформацію, де саме лежать закладки, надсилала кінцевим покупцям у месенджері.

24 січня цього року харків’янку під час її чергової «робочої зміни» викрили співробітники поліції та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

При собі жінка мала близько 50 закладок. Ще близько 400 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, ваги, пакети для фасування та інше спеціальне обладнання виявлено та вилучено за місцем мешкання.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 33-річній жінці за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости