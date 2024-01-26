На Харківщині закликають здавати кров на донорство

Харківський обласний центр служби крові запрошує на донацію цільної крові, тромбоцитів і плазми.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Як зазначила виконуюча обов’язки директора Харківського обласного центру служби крові Олена Малигон, потреба в крові зросла з початком повномасштабного вторгнення рф 2022 року і відтоді залишається майже на тому самому рівні.

«У нас завжди велика потреба в негативних групах крові. Так склалося, оскільки популяції донорів з негативними групами, на жаль, менше, ніж з позитивними.

Тому наше головне завдання – планувати роботу з постійними донорами. І тоді цей дефіцит не буде таким наявним у разі, наприклад, активних бойових дій. Низький уклін і вдячність всім донорам Харківщини. Ми їх називаємо нашим Харківським донорським фронтом», – розповіла Олена Малигон.

З початку повномасштабного вторгнення рф Центр працює у підвальному приміщенні для того, щоб забезпечити безпеку донорам і працівникам.

Окрім того, працює виїзна бригада, також наразі формується ще одна.

Аби до населеного пункту прибули фахівці, можна зв’язатися за номером: 095 570 4766.

Якщо збереться до 30 людей, то буде організовано доставку на місце здачі крові й назад. За умови більшої кількості охочих – до громади прибуде виїзна бригада Центру.

Агентство Телевидения Новости