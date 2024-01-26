У міськраді створили новий департамент

Харківська міська рада сьогодні, 26 січня, на позачерговій сесії ухвалила рішення про створення Департаменту надзвичайних ситуацій.

Департамент оповіщатиме й інформуватиме органи управління, сили цивільного захисту, керівний склад і населення про виникнення чи загрозу надзвичайної ситуації воєнного, природного, техногенного та соціального характеру, повідомляє міськрада.

Його працівники цілодобово забезпечуватимуть системи збирання, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про надзвичайні ситуації на території міста.

Зокрема, вони виїжджатимуть на місця виникнення таких ситуацій з залученням аварійних бригад комунальних підприємств для оперативного усунення наслідків і взаємодії з підрозділами Національної поліції, Центру екстреної медичної допомоги та іншими службами.

Агентство Телевидения Новости