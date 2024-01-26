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Поліція встановлює обставини загибелі кота у селищі під Харковом

Поліція встановлює обставини загибелі кота у селищі під Харковом

В ході моніторингу соціальних мереж поліцією виявлено публікацію, на якій зображений кіт, що висить на дроті через паркан одного з приватних домоволодінь населеного пункту.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Нагадаємо, напередодні в телеграм-каналах з’явилося повідомлення про те, що жителі смт Пісочин на паркані приватного будинку виявили труп кота. «У власника будинку є голуби та коти постійно лазили і крали їх», – йшлося у повідомленні.

За адресою виїхали співробітники відділення поліції № 2 ХРУП № 1. Правоохоронці провели огляд місця події. «На території домоволодіння розташована голуб’ятня, біля якої розвішані мотузки. Кіт міг заплутатись у мотузках. Загиблу тварину забрав хазяїн», – повідомили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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