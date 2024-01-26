«Комунальне некомерційне підприємство»: у Харкові реорганізували медичний заклад

Державний медичний заклад реорганізували шляхом приєднання до Міської лікарні №28.

Як повідомляє пресслужба міськради, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 26 січня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Зараз Департамент охорони здоров’я створює мережу медичних закладів, яка відповідатиме мінімальним (базовим) напрямкам медичного обслуговування, зокрема, забезпечуватиме своєчасність і доступність під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану.

З огляду на це державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №13» перетворили на комунальне некомерційне підприємство та приєднали до Міської лікарні №28. Реорганізація проведена без зменшення обсягу послуг, які надаються населенню.

Агентство Телевидения Новости