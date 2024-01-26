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Сьогодні було призначено нового заступника міського голови Харкова

Сьогодні було призначено нового заступника міського голови Харкова

Депутати Харківської міської ради затвердили директора Департаменту контролю Ігоря Резніка на посаду заступника міського голови – директора департаменту.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 26 січня, на позачерговій сесії міськради, повідомляє пресслужба.

За призначення проголосували 69 депутатів.

Серед основних завдань, покладених на нового заступника, – здійснення контролю за якістю робіт, пов’язаних з благоустроєм територій, за своєчасним розглядом і належним рівнем виконання звернень, що надходять до міської інформаційно-диспетчерської служби «1562» тощо.

«Завдяки Департаменту контролю та його очільнику були виявлені та усунені серйозні порушення. Його робота є ефективною та результативною», – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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