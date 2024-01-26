Сьогодні було призначено нового заступника міського голови Харкова

Депутати Харківської міської ради затвердили директора Департаменту контролю Ігоря Резніка на посаду заступника міського голови – директора департаменту.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 26 січня, на позачерговій сесії міськради, повідомляє пресслужба.

За призначення проголосували 69 депутатів.

Серед основних завдань, покладених на нового заступника, – здійснення контролю за якістю робіт, пов’язаних з благоустроєм територій, за своєчасним розглядом і належним рівнем виконання звернень, що надходять до міської інформаційно-диспетчерської служби «1562» тощо.

«Завдяки Департаменту контролю та його очільнику були виявлені та усунені серйозні порушення. Його робота є ефективною та результативною», – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости