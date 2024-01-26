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Нічна стрілянина у Харкові: поліція затримала двох чоловіків

Нічна стрілянина у Харкові: поліція затримала двох чоловіків

26 січня о 2:46 до відділу поліції № 2 ХРУП № 3 надійшло повідомлення про те, що у Холодногірському районі заявник чує звуки стрільби.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Для перевірки повідомлення за адресою терміново виїхав наряд патрульної поліції.

Поліцейські оглянули територію та встановили, що двоє чоловіків з хуліганських спонукань влаштували стрілянину у дворі будинку.

На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські провели огляд, вилучили зброю та інші речові докази.

Ніхто з громадян не постраждав. З місця події вилучені гільзи, рушниця «Hatsan», пістолет «Глок» та інші речові докази.

Зловмисниками виявилися 41 і 56-річні місцеві мешканці.

Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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