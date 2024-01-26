Харківським спортсменам-міжнародникам підвищили стипендію

Для спортсменів-кандидатів від міста Харкова на участь в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх та Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту збільшили розмір стипендії.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 26 січня, на позачерговій сесії міськради, повідомляє пресслужба.

Відтепер 58 харківських спортсменів (43 олімпійці та 15 паралімпійців) щомісяця отримуватимуть 6 тис. грн (раніше розмір стипендії складав 2 тис. грн і не змінювався з 2011 року).

Як зазначили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, ухвалене рішення дозволить забезпечити створення належних умов харківським спортсменам для підготовки та участі у міжнародних змаганнях.

Агентство Телевидения Новости