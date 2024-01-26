В Дергачах попрощалися із воїном, який загинув 17 січня

Сьогодні відбулося прощання з Юрієм Анопком, старшим лейтенантом військової частини А4858, який загинув 17 січня у боях поблизу села Ягідне на Куп’янському напрямку.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

Юрій народився у Харкові, де закінчив школу. Навчався у Харківському політехнічному інституті за спеціальністю інженер-електромеханік. До початку великої війни працював інженером-проектувальником у ПАТ «Елакс».

У квітні 2022 року чоловік вступив до Збройних Сил України, боронив суверенітет нашої держави на Харківщині та на Донбасі.

На жаль, при виконанні бойового завдання воїн загинув внаслідок атаки ворожого дрона.

На момент гибелі чоловікові було 47 років.

Захисника поховали на Алеї Слави Семенського кладовища у Дергачах. У чоловіка залишились мати Тетяна та батько Олександр.

Агентство Телевидения Новости