У Старому Салтові на Харківщині відкрили поліцейську станцію

Офіцери громади на території СтарОго Салтова та сусідніх сіл працюють вже з серпня. А наприкінці року тут відкрили поліцейську станцію. Попередня була розграбована та знищена окупантами. Меблі та оргтехніку придбала місцева влада. Кажуть, з цілодобовою присутністю поліції на вулицях стало спокійніше. А першими відреагували водії.

Антон Палій, керівник Старосалтівської військової адміністрації

Випадки, як ви розумієте, є. Була в нас велика проблема – порядок на дорогах. Їздили дуже аварійно, зараз стало набагато краще.

Корінний старосалтівець Сергій до поліції звертається вкрай рідко – немає потреби.

Сергій, тракторист

Иногда, если что надо, если не успеваю до комендантского часа. А так…

Проте чоловік вважає, що постійна присутність правоохоронців в селищі необхідна.

Сергій, тракторист

Це хорошо. Ну как почему. Меньше будут летать, так що це нормально.

Поліцейському офіцеру громади Дмитру Новицькому є з чим порівнювати нову посаду.

Дмитро Новицький, поліцейський офіцер громади Старосалтівської ТГ

Я працював дільничним, це зовсім інша робота. У тебе є автомобіль, місцеві мешканці до тебе звертаються. У будь-який момент я можу виїхати, в цьому автомобілі є все для надання поліцейських послуг. Тут є рація, планшет, троси.

Є навіть бензопила – тобто і повалені дерева на дорозі безсилі зупинити такого поліцейського.

Дмитро Новицький, поліцейський офіцер громади Старосалтівської ТГ

В мене є напарник, живемо поряд, визов заходить – ми зразу їдемо. зразу їдемо. Складали і складаєм адмінпротоколи, виявляємо кримінальні правопорушення, крадіжки, співпрацюємо з дільничними, допомагаємо.

Напарник Денис розповідає про специфіку роботи на території, де його знає кожен місцевий. Але, каже, зараз багато переселенців та приїжджих.

Денис Карпек, поліцейський офіцер громади Старосалтівської ТГ

Це район після бойових дій, тут триває зараз відбудова, багато ситуацій з цим пов’язано – хтось сміття з будівельників не викинув. Максимально намагаємось це врегулювати, щоб було добре і тим, хто тут живе, і тим, хто тут працює. Приходять люди, чи звонять – номери ми максимально по всіх групах старосалтівських розмістили, як нас можна знайти.

За словами начальника поліції Харківщини, «Поліцейський офіцер громади» – один з найуспішніших проєктів Нацполіції, після його старту голови місцевих громад почали звертатися до поліції з пропозицією про співпрацю.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП в Харківській області

Це виборна посада, на яку відбирається людина за конкурсом. Тобто це бажання людини бути поліцейським офіцером громади. Відбирають з числа охочих поліцейських, місцевих мешканців, вони проходять конкурс. І в числі членів конкурсної комісії є представник громади.

У 2023 році на території Харківщини було запущено 10 таких поліцейських станцій. В планах на 2024 рік – відкрити ще сім.





Агентство Телевидения Новости