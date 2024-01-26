Вулиця Пушкінська у Харкові змінила назву: тепер це вулиця Григорія Сковороди

Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 26 січня, в місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з росією та її союзниками.

Вул. Пушкінська відтепер називається вул. Григорія Сковороди. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніму є знаковим для міста, повідомляє міськрада.«На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію», – зазначив Ігор Терехов.Також за рішенням міськради вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську, вул. Омську – на вул. Бахмутську, вул. Хабарова – на вул. Хладопромівську, вул. Псковську – на вул. Трускавецьку, а майдан Першого Травня – на майдан Іподрому.Колишня вул. Волзька називатиметься вул. Пирятинською, вул. Дагестанська – вул. Синевирською, пров. Пермський – пров. Луцьким, вул. Пожарського – вул. Комунальників, вул. Смоленська – вул. Мукачівською, а пров. Ніколаєва – пров. Олешківським.

Вул. Ромена Роллана тепер носитиме ім’я Леся Курбаса, пров. Адиґейський – Олега Гуцола, вул. Бородинівська – Юрія Пояркова, пров. Балашовський – Івана Лєщєнкова, вул. Кокчетавська – Сотника Костюченка, вул. Уральська – Івана Щоголєва, а пров. Чкалова – Сергія Пархоменка.

Найбільша кількість перейменувань – у Київському та Холодногірському районах.

З повним списком перейменованих топонімів можна ознайомитися тут.

Агентство Телевидения Новости