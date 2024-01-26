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В Харкові затримали грабіжника: побив перехожего та відібрав телефон

В Харкові затримали грабіжника: побив перехожего та відібрав телефон

У Харкові поліція затримала чоловіка за скоєння грабежу.

Біля будинку зловмисник побив перехожого та відібрав у нього мобільний телефон.

Викрадену річ він встиг збути, повідомляє поліція Харківської області.

25 січня до відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що пізно ввечері невідомий біля будинку по проїзду Стадіонному побив та відібрав мобільний телефон у 25-річного чоловіка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

В ході проведення оперативних заходів працівники Управління карного розшуку та оперативники ВП № 2 ХРУП № 2 встановили особу зловмисника.

Ним виявився 28-річний чоловік.

Після скоєння злочину він здав викрадений телефон в магазин продажу та ремонту мобільних телефонів.

Речові докази вилучені. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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