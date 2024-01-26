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Колишню поліцейську з Харківщині підозрюють в державній зраді

Колишню поліцейську з Харківщині підозрюють в державній зраді

Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді колишній співробітниці правоохоронних органів Харківщини (ч. 2 ст. 111 КК України). Зрадниця після силового захоплення Куп’янська почала співпрацювати з окупантами.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

У так званій місцевій «народній міліції» її спочатку призначили оперуповноваженою, а згодом старшим інспектором у питаннях неповнолітніх.

Жінка приймала та розглядала повідомлення про злочини, а також опитувала місцевих мешканців та контролювала забезпечення громадського порядку у місцевій школі.

Під час звільнення регіону втекла разом із російськими військовими. Їй заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Харківська прокуратура.

Агентство Телевидения Новости

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