Лави поліції Харківщини поповнились новими кадрами

Новопризначені поліцейські Харківщини склали Присягу народу України.

Підрозділи поліції в метрополітені, на станції «Харків-Пасажирський», конвойної служби та інші поповнились новими кадрами, повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Перед призначенням на посади всі дев’ять правоохоронців пройшли ретельний відбір: спеціальні перевірки, психологічний відбір, тестування на знання законодавчої бази, загальні здібності й навички, склали заліки з фізичної підготовки, пройшли співбесіду з поліцейською комісією.

Заступник начальника управління – начальник відділу професійного навчання Управління кадрового забезпечення ГУНП в Харківській області Сергій Панов привітав новопризначених поліцейських з успішним проходженням всіх етапів відбору на службу та побажав у майбутньому вірою і правдою служити українському народові.

З понеділка у правоохоронців починається спеціальне навчання.

Вони пів року проходитимуть первинну професійну підготовку та опановуватимуть необхідні для поліцейських знання та навички.

Після успішного складання заліків працівники поліції розпочнуть працювати за місцем призначення.

Агентство Телевидения Новости