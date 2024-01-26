Лави поліції Харківщини поповнились новими кадрами
Новопризначені поліцейські Харківщини склали Присягу народу України.
Підрозділи поліції в метрополітені, на станції «Харків-Пасажирський», конвойної служби та інші поповнились новими кадрами, повідомила пресслужба поліції Харківської області.
Перед призначенням на посади всі дев’ять правоохоронців пройшли ретельний відбір: спеціальні перевірки, психологічний відбір, тестування на знання законодавчої бази, загальні здібності й навички, склали заліки з фізичної підготовки, пройшли співбесіду з поліцейською комісією.
Заступник начальника управління – начальник відділу професійного навчання Управління кадрового забезпечення ГУНП в Харківській області Сергій Панов привітав новопризначених поліцейських з успішним проходженням всіх етапів відбору на службу та побажав у майбутньому вірою і правдою служити українському народові.
З понеділка у правоохоронців починається спеціальне навчання.
Вони пів року проходитимуть первинну професійну підготовку та опановуватимуть необхідні для поліцейських знання та навички.
Після успішного складання заліків працівники поліції розпочнуть працювати за місцем призначення.