Нова потужна газова свердловина запрацювала в Україні

В Україні почалася експлуатація нової розвідувальної свердловини на 250 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомило Укргазвидобування у п’ятницю, 26 січня.

Місце для закладання нової свердловини визначили на основі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень. Свердловина має проєктну глибину – 3950, пробурили фахівці БУ «Укрбургаз».

«По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння.

10 розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цього року ми плануємо розпочати буріння», – заявив виконувач обов’язків гендиректора Укргазвидобування Олег Толмачов.

Агентство Телевидения Новости