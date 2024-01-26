Працював на окупантів: підозрюється мешканець Куп’янська

Дізнанням встановлено, що під час окупації місті Куп’янськ, у липні 2022 року, підозрюваний добровільно влаштувався на роботу до окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну чоловік працював електромеханіком на місцевому підприємстві, яке займається обслуговуванням ліфтів.

Нова «посада» колаборанта називалась «и. о. слесаря-ремонтника группы тылового обеспечения Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Фактично чоловік виконував ремонтні роботи та займався облаштуванням благоустрою території, прилеглої до будівлі псевдоадміністрації.

Дізнавачі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили 48-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости