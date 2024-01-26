Обстріли Харківщини: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 26 січня приблизно об 11:10 окупанти з мінометів обстріляли приватний житловий сектор міста Купʼянськ.

Поліцейський отримав контузію. У місті пошкоджено будинки та господарчі споруди.

Вже о 13:30 російські військові з артилерії обстріляли село Курилівка Купʼянського району.

У приватних домоволодіннях вибито вікна, пошкоджено паркани та дахи.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

Агентство Телевидения Новости