Африканську чуму свіней виявили на Харківщині

В патологічному матеріалі від трупу свині, відібраного на подвір’ї мешканців селі Момотове Вільхівської територіальної громади Харківського району, виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней.

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Для встановлення карантинних обмежень стосовно африканської чуми свиней та затвердження Плану заходів щодо профілактики, проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Харківській районній державній адміністрації.

Згідно з протоколом засідання №3/2024 визначені карантинні зони щодо недопущення розповсюдження вірусу африканської чуми свиней:

▪️зона захисту радіусом 3 км, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем – с. Момотове, с. Кутузівка, с. Байрак, с. Бутенкове, с. Олександрівка Харківського району;

▪️зона спостереження (нагляду) – території населених пунктів Харківського району: с. Верхня Роганка, с. Прелесне, с. Слобідське, с. Елітне, с. Зернове, с. Бобрівка, с. Циркуни, с. Михайлівка, с. Зелене.

Наразі Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області вживаються заходи відповідно до вимог Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней.

Агентство Телевидения Новости