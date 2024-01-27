В Польщі перекинувся автобус з українцями

В ніч на 27 січня у Польщі сталася ДТП за участю пасажирського автобуса з України. Внаслідок аварії постраждало 18 людей.

Як пише TVN24, ДТП сталася близько 4 години ранку на повороті дороги неподалік населеного пункту Голуб’є Люблінського воєводства, повідомляє УНІАН.

Автобус з’їхав з проїжджої частини та перекинувся на бік.

Представник Державної пожежної служби у Грубешуві Марцин Лебедович зазначив, що у момент аварії йшов сніг і була ожеледиця.

В автобусі перебували 59 пасажирів і два водії – усі громадяни України. З них 18 людей було госпіталізовано з різними травмами. Решту пасажирів автобуса перевезли до найближчого громадського центру.

Автобус їхав по маршруту Одеса – Варшава.

Натомість речник українського МЗС Олег Ніколенко повідомив, що внаслідок аварії травмувалися 20 українців. Всім пораненим надається необхідна медична допомога.

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