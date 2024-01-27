На Харківщині впіймали злодійку: вкрала павербанк та шліфувальну машинку
На Харківщині поліцейські викрили жінку, яка ошукала односельця.
Про це повідомляє поліція Харківській області.
Зловмисниця допомагала чоловіку по домогосподарству.
Коли пішла, вона прихопила з собою чужий повербанк та шліфувальну машинку.
До сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП надійшло повідомлення від 30-річного чоловіка про те, що з його домогосподарства зникли речі.
Поліцейські групи реагування патрульної поліції разом з оперативниками територіального підрозділу встановили, що до злочину причетна 46-річна жителька Богодухівського району.
Жінка допомагала знайомому по домогосподарству. Вона побачила у господаря павербанк та попросила під приводом підзарядити свій мобільний телефон.
Користуючись тим, що ніхто не бачить, вона прихопила з собою павербанк та з полиці господарського приміщення шліфувальну машинку.
По дорозі додому жінка зустріла малознайому жінку та запропонувала їй придбати павербанк, на що остання погодилася.
За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
За санкціями статей жінці загрожує покарання строком до 8 років ув’язнення.