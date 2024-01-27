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Французькі фермери невдоволені поступками уряду: в понеділок блокують Париж

Французькі фермери невдоволені поступками уряду: в понеділок блокують Париж

Голова французької профспілки фермерів Jeunes agriculteurs Максим Бюзар заявив, що в ніч проти понеділка, 29 січня, планує блокаду Парижа та його передмість через невиконання урядом вимог протестувальників.

Про це, як повідомляє «Європейська правда», Блюзар заявив в етері BFMTV.

За його словами, прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь «не почув наших вимог», тому фермери вирішили «змінити метод» протесту й «організувати блокаду Парижа та внутрішніх передмість Парижа».

«У ніч з четверга на п’ятницю в нас було близько десяти пунктів блокування навколо Парижа, в основному на автомагістралях. Те, що відбудеться наступного тижня, буде значно більшим і сильнішим», – додав фермер.

Блюзар обіцяє, що блокування триватиме щонайменше протягом п’яти днів, «що дасть можливість парижанам зрозуміти, що їм потрібні фермери для життя і що столиця не є самодостатньою».

Фермерські протести у Франції, які тривають останній тиждень, супроводжуються блокуваннями доріг, демонстративним розкиданням гною і соломи серед міст і по будівлях, підпалюванням шин та солом’яних снопів тощо.

Серед скарг фермерів – все більша паперова тяганина як з боку Франції, так і з боку ЄС, а також падіння цін на їхню продукцію.

За даними соцопитувань, майже 90% французів підтримують протести фермерів.

Агентство Телевидения Новости

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