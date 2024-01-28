Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

27 січня військові рф завдавали удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Вчора неодноразово росіяни обстрілювали місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджений приватний будинок. Поранена 77-річна жінка. Її доставили до лікарні.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У селі Козача Лопань Харківського району отримав поранення 61-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Пошкоджено житловий будинок.

Внаслідок обстрілів села Подоли Куп’янського району травми отримали два чоловіки 42 та 50 років. Потерпілих госпіталізували.

У місті Куп’янськ через обстріл пошкоджений цвинтар.

Під обстрілами росіян були Козача Лопань Харківського району, Огірцеве, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости