«Я такого звірства не бачив»: розповідь прикордонника, який потрапив у полон на Харківщині

Прикордонник, який потрапив у полон в Харківській області, розповів про 21 місяць у російській тюрмі, погрози розстрілом та ставлення росіян до його патріотичних татуювань.

Інтерв’ю зі звільненим з полону захисником публікує ДПСУ.

У квітні 2022 прикордонники Луганського загону тримали позиції на Харківщині та потрапили в кільце. Під час спроби виходу з оточення автомобіль, яким їхали військові, розстріляли російські окупанти. Тоді Олександр Зарва отримав поранення, разом з побратимами його взяли у полон.

Після чергового обміну полоненими Олександр тільки-но почав усвідомлювати, що він вже вдома і все вже позаду. Стан свого здоров’я оцінює як задовільний, хоча за цей час чоловік схуднув зі 115 до 45 кг.

«Ну є хлопці тут в гіршому стані, то їх лікують. А мені пігулки дають на ніч, щоб заснути, бо трішки сон паршивенький», – розповідає прикордонник.

Агентство Телевидения Новости