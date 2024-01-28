Окупанти вдарили по житловому будинку на Харківщині дроном

27 січня близько 13:00 російські військові завдали удар по смт Козача Лопань. Пошкоджено житловий будинок. Отримав поранення 62-річний мирний житель. За попередніми даними, удар по селищу був завданий БПЛА.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Вчора ввечері окупанти обстріляли село Подоли Купʼянського району. Травмовано двох цивільних чоловіків 41 та 49 років. У Купʼянську внаслідок ворожого удару пошкоджено місцевий цвинтар.

Протягом минулої доби під систематичними артилерійськими обстрілами з боку зс рф перебував Вовчанськ. У місті пошкоджено низку приватних житлових будинків, отримала поранення 76-річна жінка.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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