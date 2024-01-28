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«Таня, прилетіло! В тебе будинку немає»: історія евакуації жительки села Глушківка на Харківщині

«Таня, прилетіло! В тебе будинку немає»: історія евакуації жительки села Глушківка на Харківщині

Жителька села Глушківка Курилівській громаді Куп’янського району Тетяна напередодні нового року поїхала з рідного села до онуків, які раніше евакуйовалися до Харкова. Тому жінки не було вдома в той момент, коли прилетіла російська ракета та вщент зруйнувала її дім.

Історію переселенки з Куп’янського району розповіли в волонтерській організації «Проліска Харків».

Як розповіли волонтери, Тетяна вже планувала повернутись, але діти не пустили її назад до Глушківки: попросили, щоб побула з ними трохи довше. Можливо, це врятувало її життя. А потім сусіди зателефонували, сказали: «Таня, прилетіло! В тебе будинку немає. Розбили».

Пані Тетяна показує те, що залишилось від її дома: «Бачите, мій «палац» уложило – ото хата була, ото літня кухня, сарай. Жила кілька днів у сусідів, намагалась позбирати деякі речі, що порозлітались. Кіт вижив, зараз десь бігає, поки у сусідів буде».

Співробітники гуманітарної місія «Проліска» отримали заявку на евакуацію до Харкова від Тетяни Петрівни та її сусідки Надії і наступного дня вже вивезли жінок з Куп’янського району. Дорогою до Харкова з’ясувалось, що одна з доньок Тетяни наразі проживає в одному з гуртожитків, де працюють психологи  «Проліски», і вже деякий час отримує психологічні консультації, а онук ходить на щотижневі групи підтримки дітей ВПО, що проводяться в цьому ж гуртожитку, бере участь в арттерапевтичний заняттях. Тому волонтери домовились про поселення жінки в гуртожитку поруч з донькою.

Агентство Телевидения Новости

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