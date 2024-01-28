Харківські патрульні взяли участь у змаганнях з джиу-джитсу

27 січня у Дніпрі відбулися змагання з джиу-джитсу TMS W2W Selection Dnipro, в якому взяли участь й харківські патрульні.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Від патрульної поліції Харківської області на турнірі виступили Артур Нікоян, Ярослав Приходько, Богдан Демченко та Микола Заіка.

У результаті Артур Нікоян виборов друге місце у ваговій категорії 76 кг (кімоно) та третє місце у ваговій категорії 73.5 кг (без кімоно). У ваговій категорії 97,5 кг (без кімоно) Богдан Демченко посів третє місце.

Агентство Телевидения Новости