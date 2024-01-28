Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:00
Просмотров: 77

Харківські патрульні взяли участь у змаганнях з джиу-джитсу

Харківські патрульні взяли участь у змаганнях з джиу-джитсу

27 січня у Дніпрі відбулися змагання з джиу-джитсу TMS W2W Selection Dnipro, в якому взяли участь й харківські патрульні.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Від патрульної поліції Харківської області на турнірі виступили Артур Нікоян, Ярослав Приходько, Богдан Демченко та Микола Заіка.

У результаті Артур Нікоян виборов друге місце у ваговій категорії 76 кг (кімоно) та третє місце у ваговій категорії 73.5 кг (без кімоно). У ваговій категорії 97,5 кг (без кімоно) Богдан Демченко посів третє місце.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 