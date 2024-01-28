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У харківському Екопарку створюють хоспіс для постраждалих від війни тварин

У харківському Екопарку створюють хоспіс для постраждалих від війни тварин

Харківський Екопарк планує організувати хоспіс для тварин, які постраждали від війни: як диких, так і домашніх. Роботи з його будівництва вже розпочинаються, завершити їх хочуть до кінця року.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці «Фельдман Екопарк».

Як зазначили в Екопарку, створення такого хоспісу є нагальною потребою, адже до Центру порятунку тварин «Добрий дім» постійно надходять звернення, дуже часто – від українських воїнів та жителів прифронтових територій щодо поранених тварин, а також тварин, що залишили через війну звичні місця проживання та потрапили в біду.

«Олені, що втратили ноги, нездатні літати поранені лебеді, кинуті на свавілля долі маленькі поросята та кізочки, зграї голодних бездомних собак – це сумні реалії сьогодення», – йдеться в повідомленні.

Фахівці харківського Екопарку роблять усе, щоб вилікувати таких тварин, реабілітувати їх та підготувати до повернення в природу. Проте повернення є можливим не в усіх випадках: тварини, які отримали серйозні травми, а також надто звикли до опіки людини, просто не виживуть. Для їхнього розміщення вже зараз потрібно створювати у спокійних куточках природи зручні вольєри, в яких вони під наглядом фахівців зможуть затишно жити.

Агентство Телевидения Новости

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