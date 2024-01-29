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Організовувала роботу проросійського Телеграм-каналу: на Харківщині виявили прихильницю окупантів

Організовувала роботу проросійського Телеграм-каналу: на Харківщині виявили прихильницю окупантів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 27-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації міста Балаклія жінка добровільно та свідомо співпрацювала з ворогом.

У червні 2022 року вона обійняла посаду «заведующей сектором внутренней политики ВГА Изюмского района».

Її основна задача полягала в організації поширення російської пропаганди на захоплених територіях Харківщини.

Насамперед вона контролювала роботу проросійського Телеграм-каналу «Балаклейский ТелеграфЪ» та готувала публікації з кремлівськими наративами для русифікації громадян України.

Наразі підозрювана переховується від слідства на території рф.

Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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