Тьєррі Ньовілль відкриває кампанію WRC – 2024 перемогою в Монте-Карло

Тьєррі Ньовілль відсвяткував свою 20-ту перемогу на Ралі Монте-Карло в неділю вдень, набравши 30 очок разом з другим пілотом Мартіном Відаеге.

Зірка Hyundai i20 N розпочав боротьбу за титул чемпіона світу з ралі 2024 року з чудового виступу у французьких Альпах, опанувавши вкриті льодом гірські дороги й випередивши суперника з Toyota Gazoo Racing Себастьєна Ож’є на 16,1 секунди, повідомляє офіційна сторінка WRC.

Ньовілль не зважав на проблеми з двигуном, які виникли раніше, і в суботу пішов в атаку, обігнавши Ож’є, і його напарника по команді GR Yaris Елфіна Еванса, щоб вирватися в лідери з перевагою в 3,3 секунди.

Чиста зачистка найкращих часів на недільному фінальному етапі закріпила його позицію, випередивши дев’ятиразового переможця Ралі Монте-Карло.

«У мене немає слів, якщо чесно», – сказав радісний Ньовілль після фінішу фінального етапу на легендарному Коль де Туріні. «Ці вихідні були просто чудовими, я відчував себе так комфортно в машині».

Ож’є лідирував на один етап в суботу вдень, але француз не зміг дати відсіч Ньовілю, незважаючи на всі свої зусилля. «Це була гарна битва з Тьєррі. Він молодець, він був дуже швидким в ці вихідні», – зізнався він.

Еванс утримував перевагу після перших двох етапів, але в суботу час витікав від нього, і проблема з гібридним блоком не допомогла йому впоратися. Врешті-решт він фінішував на 29,1 секунди позаду свого напарника по команді Ож’є.

Отт Тянак посів четверте місце на своєму першому ралі в кольорах Hyundai з 2022 року.

Загадкові проблеми з двигуном заважали чемпіону світу 2019 року протягом усього ралі, хоча перемога на етапі в суботу вранці довела його потенціал з автомобілем i20 N.

Після першого етапу чемпіонату WRC турнірна таблиця виглядає так:

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