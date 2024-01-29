Росіяни авіабомбами обстріляли Харківщину: били по підприємствах

Сьогодні, 29 січня, близько 11:30 збройні сили рф обстріляли село Великий Бурлук в Куп’янському районі, внаслідок чого пошкоджено приміщення підприємства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також о 15:40 ворог обстріляв село Хатнє Великобурлуцької ТГ: відбулось влучання на територію сільгосппідприємства.

Постраждалі відсутні. Встановлено, що військові рф застосували авіабомби.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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