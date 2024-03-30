У неділю Україна перейде на літній час: куди крутити стрілки годинника

У ніч з 30 на 31 березня Україна перейде на літній час.

О 3:00 31 березня за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед – на 4:00, повідомили на сайті Харківської міськради.

Нагадаємо, що, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України», країна щорічно переходить на літній та зимовий час, переводячи стрілки годинника в останню неділю березня та жовтня.

Агентство Телевидения Новости