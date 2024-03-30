Наслідки влучань авіабомб по селах на Харківщині
За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
За даними слідства, 29 березня близько 21:10 збройні сили рф обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено понад 15 житлових будинків.
Також вчора під ударом окупантів було село Устинівка Купʼянського району. Повністю зруйновано три домоволодіння, ще 4 пошкоджено.
За попередніми даними, на обидва населені пункти Харківщини ворог скинув авіабомби.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.