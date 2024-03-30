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Наслідки влучань авіабомб по селах на Харківщині

Наслідки влучань авіабомб по селах на Харківщині

За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 29 березня близько 21:10 збройні сили рф обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено понад 15 житлових будинків.

Також вчора під ударом окупантів було село Устинівка Купʼянського району. Повністю зруйновано три домоволодіння, ще 4 пошкоджено.

За попередніми даними, на обидва населені пункти Харківщини ворог скинув авіабомби.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Агентство Телевидения Новости

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