Поліція Харківщини затримала п’ятьох наркоділків: вилучено товару на 800 тис. гривень

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській області виявили 22-річного харків’янина, який працював «закладчиком» на Інтернет-крамницю.

Про це повідомляє поліція в Харківській області.

В ході особистого огляду та санкціонованого обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили понад 100 згортків та зіп-пакетів з наркотичною речовиною «PVP», амфетаміном та канабісом.

27-річний фігурант протягом тривалого часу також «працював» на Інтернет-крамницю в якості «складу» та «відправника» посилок покупцям в різні регіони держави й збував психотропні речовини оптовими партіями та в роздріб наркозалежним особам. У нього вилучили зіп-пакет з психотропною речовиною «альфа-PVP» вагою близько 500 грамів, який він хотів відправити отримувачу у місто Київ, а у мобільному телефоні чоловіка працівники поліції виявили списки інших отримувачів із зазначенням прізвищ, номерів телефонів та відділень пошти.

Інший 27-річний мешканець Харкова облаштував склад наркотичних речовин у своєму гаражі та розповсюджував психотропи для кур’єрів через «закладки». В ході санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у нього близько пів кілограма психотропної речовини PVP.

Ще один 27-річний харків’янин купував оптом наркотичний засіб канабіс та збував у роздріб під час особистої зустрічі з покупцями.

43-річний чоловік за місцем мешкання з використанням лабораторного обладнання виготовляв психотропну речовину амфетамін та збував її покупцям через поштові відправлення або знайомим під час особистої зустрічі. У квартирі порушника працівники поліції виявили лабораторне обладнання, кислоти, ваги, індикаторний папір та інше.

Фігуранти затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Одному з них вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Слідчі територіальних підрозділів поліції за кожним фактом проводять досудове розслідування за ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости