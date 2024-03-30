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У Харкові авітвка на смерть збила жінку

У Харкові авітвка на смерть збила жінку

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

Попередньо, жінка переходила проїжджу частину.

Всі обставини аварії встановлюються, повідомляє ГУНП в Харківській області.

29 березня близько 19:00 по проспекту Героїв Харкова автомобіль «Renault Megane» під керуванням 46-річної жінки скоїв наїзд на пішохода.

Від отриманих травм 73-річна постраждала померла на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Агентство Телевидения Новости

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