У Харкові поліція затримала злодія: обкрадав квартири на Салтівці

Зловмисник підібрав відмичку, проник до помешкання та викрав прикраси із золота та срібла.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

29 березня до поліції надійшов виклик про злочин від потерпілої. Оперативники відділу кримінальної поліції Харківського РУП № 2 та УОС ГУНП в Харківській області того ж для на території Салтівського району Харкова затримали зловмисника.

Ним виявився 35-річний місцевий мешканець. У затриманого виявили та вилучили речові докази.

Зловмисник проник до квартири за допомогою набору відмичок.

Як з’ясувалося у ході слідства, чоловік заходив до під’їздів з вільним доступом та смикав за дверні ручки, щоб виявити незачинені вхідні двері або квартири, у яких мешканці були відсутні. Обкрадав будинки без зовнішнього та внутрішнього відеонагляду.

Крадіжку ювелірних прикрас він вчинив на території Київського району Харкова.

За вказаним фактом слідчі Харківського РУП № 1 відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція наголошує: завжди зачиняйте вхідні двері, навіть покидаючи будинок чи квартиру на декілька хвилин.

Перевіряйте, чи не забули замкнути помешкання вже перебуваючи вдома.

Не залишайте у коридорі біля дверей гаманці, сумки, мобільні телефони та інші цінні речі.

Агентство Телевидения Новости