Прикордонники підняли прапор над трьома селами на кордоні Харківської області з рф

Прикордонники «Сталевого кордону» підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне синьо-жовтий стяг.

Ці населені пункти на Харківщині знаходяться поблизу державного кордону з рф у так званій «сірій зоні», повідомили в ДПСУ.

Територія зруйнованих сіл щільно замінована, а через постійні ворожі обстріли непридатна для проживання.

«Проте прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» контролюють місцевість та нагадують ворогу, що це наша земля і йому тут не місце!», – зазначили в прикордонній службі.

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