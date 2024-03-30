Зіткнення Porsche та Opel в центрі Харкова: слідчі відкрили кримінальне провадження

30 березня близько 6:00 на вулиці Кооперативній, 32, сталося зіткнення автомобілів Porsche Cayenne під керуванням 30-річного водія та Opel Zafira під керуванням 65-річного чоловіка.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Тілесні ушкодження отримала 64-річна жінка – пасажир автомобіля Opel Zafira. Постраждалу доставили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.

Агентство Телевидения Новости