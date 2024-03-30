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Пряме влучання: патрульні підрозділу «Хижак» нищать російську техніку (відео)
30 березня бійці зведеного загону Патрульної поліція України «Хижак» знищили ворожий «Урал» на одному з гарячих напрямків.
Відео ліквідації техніки окупантів опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
По вантажівці вдарили fpv-дроном. Кількість ліквідованих окупантів не уточнюється.
«Хижак» – бойовий підрозділ Департаменту патрульної поліції України, створений з метою виконання спеціальних бойових завдань. Бійці підрозділу «Хижак» ефективно застосовують передові тактики бойових дій, зокрема активно використовують безпілотні літальні апарати.