Двоє людей постраждали внаслідок атаки на Харків

Внаслідок удару по Харкову ввечері 30 березня зазнали поранень двоє людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

В результаті удару пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

«Вибиті шибки та пошкоджені конструктивні елементи. Повилітали вікна й у школі, що поряд з місцем «прильоту», – написав Терехов.

Як раніше повідомляв мер, пошкоджень комунікацій не виявлено.

Окупанти обстріляли Харків у суботу ввечері, близько 21:08, в місті було чутно два вибухи. Як повідомили в Харківській ОВА, за попередніми даними, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом.

Агентство Телевидения Новости