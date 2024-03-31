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Двоє людей постраждали внаслідок атаки на Харків

Двоє людей постраждали внаслідок атаки на Харків

Внаслідок удару по Харкову ввечері 30 березня зазнали поранень двоє людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

В результаті удару пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

«Вибиті шибки та пошкоджені конструктивні елементи. Повилітали вікна й у школі, що поряд з місцем «прильоту», – написав Терехов.

Як раніше повідомляв мер, пошкоджень комунікацій не виявлено.

Окупанти обстріляли Харків у суботу ввечері, близько 21:08, в місті було чутно два вибухи. Як повідомили в Харківській ОВА, за попередніми даними, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом.

Агентство Телевидения Новости

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