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Двоє людей постраждали внаслідок атаки на Харків
Внаслідок удару по Харкову ввечері 30 березня зазнали поранень двоє людей.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
В результаті удару пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
«Вибиті шибки та пошкоджені конструктивні елементи. Повилітали вікна й у школі, що поряд з місцем «прильоту», – написав Терехов.
Як раніше повідомляв мер, пошкоджень комунікацій не виявлено.
Окупанти обстріляли Харків у суботу ввечері, близько 21:08, в місті було чутно два вибухи. Як повідомили в Харківській ОВА, за попередніми даними, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом.