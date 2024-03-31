Окупанти обстріляли житлові будинки в Боровій на Харківщині, є жертви: зведення ДСНС за добу

Протягом доби з 30 по 31 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 47 оперативних виїздів, з яких:

31 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;5 – на обстеження території після обстрілу;6 – на допомогу населенню;3 – інші виїзди.

Рятувальники Харкова та Ізюмського району п’ять разів виїжджали на перевірку місць влучання ворожих засобів ураження.

У Шевченківському районі Харкова внаслідок обстрілу пошкоджені скління та легкі конструктивні елементи в семи багатоквартирних житлових будинків. Дві людини постраждали.

В селищі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, житловий багатоквартирний будинок, СТО та декілька автівок. Поранено одного чоловіка та ще один загинув.

Також підрозділи ДСНС 3 рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

О 8:30 окупанти влучили у приватне домоволодіння у селі Чернещина Ізюмського району. Рятувальникам ДСНС довелось гасити пожежу на площі 50 кв. м.

Кількома годинами потому були обстріляні околиці селища Куп’янськ-Вузловий. Горів житловий будинок на площі 70 кв. м.

Близько 22:00 під ворожий удар потрапив Вовчанськ. Горіли три приватні будинки, господарча споруда та автомобіль. Загальна площа пожеж склала близько 170 кв. м.

Всі пожежі, спричинені російськими загарбниками ліквідовані силами ДСНС.

Також вогнеборці ліквідували 20 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 4,8 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 59 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости