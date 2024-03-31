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У Харкові ліквідовують наслідки нічної атаки на місто

У Харкові ліквідовують наслідки нічної атаки на місто

Комунальні служби міста Харкова усувають наслідки атаки, яка сталася напередодні ввечері в Шевченківському районі.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

За даними Департамента житлово-комунального господарства, в шести житлових будинках станом зафіксовано 278 вибитих вікон.

Працівники КП «Житлокомсервіс» продовжують обстежувати будинки на наявність пошкоджень. КП «Харківспецбуд» вже закрило половину контурів. Роботи тривають.

Агентство Телевидения Новости

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