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У Харкові ліквідовують наслідки нічної атаки на місто
Комунальні служби міста Харкова усувають наслідки атаки, яка сталася напередодні ввечері в Шевченківському районі.
Про це повідомляє Харківська міська рада.
За даними Департамента житлово-комунального господарства, в шести житлових будинках станом зафіксовано 278 вибитих вікон.
Працівники КП «Житлокомсервіс» продовжують обстежувати будинки на наявність пошкоджень. КП «Харківспецбуд» вже закрило половину контурів. Роботи тривають.