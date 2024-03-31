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На Харківщині прикордонники дронами атакували блокпост окупантів та два бліндажі
На Харківському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» дронами-камікадзе атакували блокпост окупантів та два ворожі бліндажі з особовим складом всередині.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Також днями на Харківщині прикордонники трьома FPV-дронами вдарили по замаскованому в лісі МТ-ЛБ ворога. В результаті влучань в бронетранспортері здетонував боєкомплект.
Втрати противника уточнюються.