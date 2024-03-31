Розбій на АЗС у Харкові: патрульні затримали підозрюваного

Вночі 31 березня харківські патрульні отримали виклик про розбій на вулиці Олега Громадського. За попередньою інформацією, невідомий чоловік, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень склом розбитої пляшки, заволодів грошовими коштами з каси АЗС. Після скоєного він побіг в невідомому напрямку.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Поліцейські передали інформацію з описом ймовірного нападника екіпажам та розпочали пошук. Під час відпрацювання виклику, на проспектів Героїв Харкова, патрульні помітили чоловіка, який підпадав під орієнтування.

«Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка готівку. В розмові з поліцейськими він зізнався у скоєному», – йдеться в повідомленні.

Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости