Зачиняйте вікна: пил із Сахари вже в Україні

Пил з Сахари прийшов до України.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, хвиля тепла із західного Середземномор’я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари (це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT).

Повідомляється, що мешканці західного регіону могли спостерігати це ще напередодні, а в понеділок, 1 квітня він пошириться на більшість областей України. При цьому небо буде тьмяним.

Деякі телеграм канали вже публікують фото цього явища.

«Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей», – порадили в Гідрометцентрі.

Агентство Телевидения Новости