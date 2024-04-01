Нічна атака дронів на Чугуїв: БПлА пошкодив автівку «швидкої»

О 1:10 військові рф атакували місто Чугуїв безпілотниками.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Дрон влучив у трасу. Пошкоджено дорожнє покриття та лобове скло автомобіля швидкої допомоги, який рухався по дорозі.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Близько 1:20 росіяни з мінометів обстріляли село Липці. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости