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Рятувальники Харківщини загасили палаючий після обстрілу будинок

Рятувальники Харківщини загасили палаючий після обстрілу будинок

Вдень 1 квітня росіяни завдали ударів реактивними системами залпового вогню по житловому сектору міста Куп’янськ. В результаті обстрілу сталася пожежа на території приватного житлового будинку.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Площа пожежі склала близько 300 кв. м. Будівля майже повністю була охоплена полум’ям. О 14:35 рятувальники ліквідували пожежу.

На місці події працювало три одиниці техніки та 17 рятувальників ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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