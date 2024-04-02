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Наслідки обстрілів Харківщини: дві жінки зазнали поранень

Наслідки обстрілів Харківщини: дві жінки зазнали поранень

Військові рф завдавали ударів по населеним пунктам Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

1 квітня окупанти завдали удару по Куп’янську керованою авіабомбою КАБ-500 та обстрілювали з РСЗВ «Ураган». Поранення отримала цивільна жінка 1966 року народження.

Пошкоджена будівля навчального закладу, багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння.

У селі Курилівка близько 15:00 внаслідок артобстрілу пошкоджено шість приватних домоволодінь та автомобілі.

О 21:00 ворог обстріляв село Бочкове. Пошкоджено будинок, присадибні будівлі.

Близько 23:00 атакували Вовчанські Хутори. росіяни обстріляли село з артилерії, завдали удар КАБами. Пошкоджений будинок культури, адмінбудівля, амбулаторія, приватне домоволодіння, гараж.

У місті Вовчанськ внаслідок ударів керованими авіабомбами. Поранення отримала 27-річна жінка. З осколковими пораненнями її доставили в лікарню.

Пошкоджені будівлі на території приватного підприємства, приватні домоволодіння, господарчі будівлі, гаражі, паркани, автомобілі.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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