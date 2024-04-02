У Харкові поки не вдається відновити рух трамваїв

У Харкові попри значні руйнації об’єктів енергетичної інфраструктури, покроково відновлюють роботу електротранспорту.

Про це сьогодні, 2 квітня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Вже працює метрополітен, на лінії виходять тролейбуси. Сьогодні нам вдалося відновити ще два тролейбусних маршрути. Рух трамваїв запустити поки не вдається», – розповів очільник міста.

Ігор Терехов зазначив, що в місті працюють крамниці, аптеки, АЗС. Світло в будинки подається за встановленими графіками.

Агентство Телевидения Новости