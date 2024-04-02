У Харкові двоє людей отруїлися чадним газом – Міненерго

З підозрою на отруєння чадним газом у Харкові госпіталізовані двоє людей.

Про це повідомляє Міненерго.

Минулої доби у місті Харків застосовувалися графіки погодинних відключень споживачів. Передбачаються відключення у місті й на поточну добу.

Енергетики заживили населений пункт, який був знеструмлений з початку бойових дій.

Без електропостачання залишаються 15,2 тисячі абонентів у 61 населеному пункті.

Газовики відновили розподіл газу 287 абонентам.

Агентство Телевидения Новости