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У Харкові двоє людей отруїлися чадним газом – Міненерго
З підозрою на отруєння чадним газом у Харкові госпіталізовані двоє людей.
Про це повідомляє Міненерго.
Минулої доби у місті Харків застосовувалися графіки погодинних відключень споживачів. Передбачаються відключення у місті й на поточну добу.
Енергетики заживили населений пункт, який був знеструмлений з початку бойових дій.
Без електропостачання залишаються 15,2 тисячі абонентів у 61 населеному пункті.
Газовики відновили розподіл газу 287 абонентам.