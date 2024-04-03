Тепло та без опадів: погода у Харкові на 3 квітня

За даними синоптиків, вдень у Харкові мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.

По області синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 13 – 18° тепла.

Агентство Телевидения Новости